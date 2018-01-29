Baba Oğulun Katil Zanlısı, Ormanda Yakalandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 3 yıl önce Şeyho Ölmez ile oğlu Saadin Ölmez'i tüfekle öldürüp kaçtığı iddia edilen Müslüm Korkmaz, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, ormanlık alanda güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Nizip ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 27 Mayıs 2015'te meydana gelen olayda, Müslüm Korkmaz, tüfekle Şeyho Ölmez ve oğlu Saadin Ölmez'i tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Korkmaz için yakalama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı.

Güvenlik güçleri, Müslüm Korkmaz'ın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bulunduğunu belirledi. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri ortak operasyonla Korkmaz'ı ormanlık alanda yakaladı. Gözaltına alınarak Nizip'e getirilen Müslüm Korkmaz'ın ifadesinde, suçunun itiraf ettiği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Gaziantep