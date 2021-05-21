Baba oğuldan millilere yoğun ilgi
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Baba oğuldan millilere yoğun ilgi

Baba oğuldan millilere yoğun ilgi
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Spor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi kamp çalışmaları yapan A Milli Takım oyuncularını ziyaret eden kolları olmayan Bülent Bodur (43) ve oğlu Göksel Taha (13), millilere sevgi gösterisinde bulundu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi kamp çalışmaları yapan A Milli Takım oyuncularını ziyaret eden kolları olmayan Bülent Bodur (43) ve oğlu Göksel Taha (13), millilere sevgi gösterisinde bulundu.

Oyuncularla fotoğraf çektiren Bülent Bodur, "Futbolu çok seviyorum. Benim milli takım sevgim ölünceye kadar bitmeyecek. Millilerimize Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerim" dedi.Serik Belediyesi'nde çalışan Bülent Bodur, 14 yaşındayken elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybetti. Oğlu Göksel Taha ise Serik Belediyespor alt yapısında top oynuyor.


Baba oğuldan millilere yoğun ilgi
Baba oğuldan millilere yoğun ilgi
Baba oğuldan millilere yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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