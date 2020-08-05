Baba oğul tartışmasında kurşunlar havada uçuştu! Tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
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Baba oğul tartışmasında kurşunlar havada uçuştu! Tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı

Mersin'de bilinmeyen nedenden dolayı baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. 41 yaşındaki Cem Veli Huto, 67 yaşındaki babası Beşar Huto'ya sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Baba oğul tartışmasında kurşunlar havada uçuştu! Tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
05.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:39

Mersin'in Tarsus ilçesinde oğul Cem Veli Huto (41) ile babası Beşar Huto (67) arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce, Cem Veli Huto, babasına sokakta tabancayla ateş etti. Beşar Huto, başına ve vücuduna isabet kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan şüpheli ise kısa sürede polis tarafından tabancayla yakalandı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün Beşar Huto ile oğlu Cem Veli Huto arasında evlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Huto ailesinin komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis kavgayı sonlandırdı. Baba ve oğul ise birbirinden şikayetçi olmadı. Dün gece ise sokakta babası ile yürüyen Cem Veli Huto, amcasının evinin önünde yine tartıştı.

BABASINA 6 EL KURŞUN YAĞDIRDI

İkilinin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belinden çıkardığı tabancayı babasına doğrultan Cem Veli Huto, 6 el ateş etti. Baba Huto başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası kurşunların hedefi olan baba Huto'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemede 6 adet boş kovan bulan polis ekipleri kaçan Cem Veli Huto'yu, tabanca ile kısa sürede yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan Huto'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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