Baba-oğul paylaşımına dikkat çeken Fahriye Evcen yorumu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baba-oğul paylaşımına dikkat çeken Fahriye Evcen yorumu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Baba-oğul paylaşımına dikkat çeken Fahriye Evcen yorumu

Burak Özçivit, oğlu Karan'la çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. İkilinin, karesine Fahriye Evcen yorum yaptı. İşte detaylar

Burak Özçivit, oğlu Karan'la fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Çocuğuyla araç kullanan oyuncuya eşi Fahriye Evcen yorum yaptı.

Evcen, eşi ve oğluna, "En sevdiğim ikili" yazarak, kalp emojisi koydu. Özçivit'e kısa sürede 5 binden fazla yorum geldi. Takipçileri Karan'a babasına benzetti.

Çift, her pazar sosyal medya hesaplarından da fotoğraf yayınlamaya devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mansur Yavaş Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Nur Sürer Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Necip Uysal Gökhan Töre Ersun Yanal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Baba-oğul paylaşımına dikkat çeken Fahriye Evcen yorumu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 22:11:09. #1.16#
title