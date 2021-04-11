Baba-oğul paylaşımına dikkat çeken Fahriye Evcen yorumu

Burak Özçivit, oğlu Karan'la çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. İkilinin, karesine Fahriye Evcen yorum yaptı. İşte detaylar

Burak Özçivit, oğlu Karan'la fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Çocuğuyla araç kullanan oyuncuya eşi Fahriye Evcen yorum yaptı.

Evcen, eşi ve oğluna, "En sevdiğim ikili" yazarak, kalp emojisi koydu. Özçivit'e kısa sürede 5 binden fazla yorum geldi. Takipçileri Karan'a babasına benzetti.

Çift, her pazar sosyal medya hesaplarından da fotoğraf yayınlamaya devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin