Baba oğul hayalini 20 günde sanata dönüştürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baba oğul hayalini 20 günde sanata dönüştürdü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baba ve oğlu, kendi projeleriyle 20 gün büyük uğraş verdikleri mini karavan hayaline kavuştu.

Baba oğul hayalini 20 günde sanata dönüştürdü
01.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:23

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baba ve oğlu, kendi projeleriyle 20 gün büyük uğraş verdikleri mini karavan hayaline kavuştu.

Ahmetpaşa yolundaki Güneş Enerjisi Santralinde işletme yetkilisi olarak görev yapan elektrik teknikeri Sezai Doğru, hayalindeki mini karavanı yapabilmek için oğlu Mert Doğru ile birlikte ummalı bir çalışma başlattı. Baba oğul, en ince ayrıntıya kadar gayret ve titizlikle uğraştığı mini karavan yapımını 20 günde bitirdi.

Doğayı çok sevdiğini ifade eden Sezai Doğru, zor da olsa hayaline 20 günde ulaştığını söyledi. 20 günlük çabasını sana dönüştürdüğünü ifade eden Doğru, "Korona günlerinde iş yerimizde bir sanat icra etmeye çalıştık. Güzel de oldu. Doğada kaldığımızda ihtiyacımızı karşılayabilen aracımıza uygun römork şeklinde mini karavan üretimini 20 günde tamamladık. Doğada herhangi bir yerde kaldığınızda güneş enerjisi sistemiyle römorkumuza elektrik verebiliyoruz. 12 volt - 220 volt enerji var. Bizler doğayı, yeşili seven, koruyucu insanlarız. Doğadaki ağaç, böcek, börtü olsun her koşulda hepsinin yaşam hakkı olduğunu biliyoruz. Doğada onları dinlemek bize haz veriyor, dinlendiriyor. Tüm toplumun imkanlar dahilinde doğada olmasını isterim. Gençlerimizin de bu tür güzel şeylere yönelmelerini, üretici olmalarını, ülkeye faydalı işler yapmalarını temenni ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Haber
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Haber
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Zülfü Demirbağ Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Ankara Haziran Minnesota
Şu an buradasınız: Baba oğul hayalini 20 günde sanata dönüştürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 12:23:11. #1.15#
title