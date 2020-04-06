Baba oğul evde kalmalarını "eğlenceye" çevirdi - MUĞLA
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Muğla, Güncel

Baba oğul evde kalmalarını "eğlenceye" çevirdi - MUĞLA

Muğla'da emekli müzik öğretmeni ile müzik bölümü öğrencisi oğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmalarını çaldıkları enstrümanlarla eğlenceye çevirdi.

06.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:24

Muğla'da emekli müzik öğretmeni ile müzik bölümü öğrencisi oğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmalarını çaldıkları enstrümanlarla eğlenceye çevirdi.

Muslihittin Mahallesi Sekibaşı Caddesi'nde yaşayan 69 yaşındaki emekli müzik öğretmeni Mehmet Kartal, 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından tedbirlere uymak için evden çıkmıyor.

Kartal, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki oğlu Bora Kazım Kartal'ın da tedbirler kapsamında geçici olarak sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine evde kalmalarını eğlenceye dönüştürdü.

Çaldıkları ud, bağlama, org gibi enstrümanlarla zamanlarını dolu dolu geçiren baba oğula, anne Melek Kartal da söylediği şarkılarla eşlik ediyor.

"Bu çağrıya sağlığımız ve geleceğimiz için uymak zorundayız"

Baba Mehmet Kartal, AA muhabirine, oğluyla evde müzik yapmanın kendisini dinlendirdiğini söyledi.

Ömrü boyunca müzikle iç içe olduğunu aktaran Kartal, oğlu Bora Kazım'ın da kendinin yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Evlerinde hep notaların, şarkıların yankılandığını anlatan Kartal, "Evde kal Türkiye' çağrısına sağlığımız ve geleceğimiz için uymak zorundayız. Oğlumla beraber müzik yapıyoruz. Hoş vakit geçiriyoruz." dedi.

Kartal, herkesin bu süreçte devletin uygulamaya koyduğu tedbirlere dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

"Bu uygulamayı, yasak olarak görmeyin"

Bora Kazım Kartal ise süreci avantaja dönüştürerek babasıyla hiç olmadığı kadar birlikte vakit geçirdiklerini ifade etti.

Evde kalmalarının kendileri için sıkıntı olmadığını vurgulayan Kartal, "Bu uygulamayı, yasak olarak görmeyin. Sevdiklerinizle zaman geçirin. Emin olun, bunu çok eğlenceli hale dönüştürebilirsiniz. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Babam emekli müzik öğretmeni olduğu için sınava hazırlanmama da katkı sunuyor. Bu da benim için avantaj." diye konuştu.

Melek Kartal da eşi ve oğlunun müzikle ilgilenmesinin en çok kendisinin işine yaradığını, sıkılmaya fırsat bile bulamadığını kaydetti.

Baba oğul evde kalmalarını 'eğlenceye' çevirdi - MUĞLA

Kaynak: AA

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Baba oğul evde kalmalarını "eğlenceye" çevirdi - MUĞLA
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