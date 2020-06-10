Baba-oğul cinayet işleyen zanlıları Cinayet Büro dedektiflerince yakalandı
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Baba-oğul cinayet işleyen zanlıları Cinayet Büro dedektiflerince yakalandı

Baba-oğul cinayet işleyen zanlıları Cinayet Büro dedektiflerince yakalandı Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Mamak'ta bir kişiyi kesici alet ile öldürülmesinin zanlıları baba ve oğlunu, 200 dönümlük arazi içerisinde saklandıkları metruk barakada yakaladı.

10.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:14

Baba-oğul cinayet işleyen zanlıları Cinayet Büro dedektiflerince yakalandı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Mamak'ta bir kişiyi kesici alet ile öldürülmesinin zanlıları baba ve oğlunu, 200 dönümlük arazi içerisinde saklandıkları metruk barakada yakaladı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan bir olayda H.A isimli kişi kesici alet kullanmak suretiyle öldürülmüştü. Olay ile ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştiren zanlıların baba-oğul olan H.K ve A.K isimli kişiler oldukları tespit edildi. Polis olay yeri başta olmak üzere çevrede bulunan apartman, iş yerleri ve ikametgahlarda 16 farklı noktadan 20 adet kameradan yaklaşık 60 dakikalık kamera görüntüsünü inceledi. Bu görüntülerde zanlıların EGO otobüsüne binerek Sıhhıye'ye gittikleri oradan da Sincan'a geçerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Zanlıların bindileri toplu taşıma aracının iç kamera görüntüsü de dahil olmak üzere Sincan'da 62 farklı noktadan 93 güvenlik kamera görüntüsü kadrajına girdikleri tespit edildi. Polis Sincan ilçesinde elde edilen yaklaşık olarak 550 dakikalık görüntüyü didik didik inceledi. A.K. ve H.K. isimli cinayet zanlıları Etimesgut İlçesi Yeşilova arazisi içerisinde 200 dönümlük arazide içerisinde saklandıkları metruk barakada yakalandı. Gözaltına alınan baba-oğul cinayet zanlıları H.K ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba-oğul cinayet işleyen zanlıları Cinayet Büro dedektiflerince yakalandı

Kaynak: İHA

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