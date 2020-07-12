Baba oğul birer saat arayla koronadan öldü
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Baba oğul birer saat arayla koronadan öldü

Kahramanmaraş'ta korona virüs testleri pozitif çıkan baba ve oğlu tedavi altına alındıkları hastanede birer saat arayla hayatını kaybetti.

Baba oğul birer saat arayla koronadan öldü
12.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:55

Kahramanmaraş'ta korona virüs testleri pozitif çıkan baba ve oğlu tedavi altına alındıkları hastanede birer saat arayla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Kirni Mahallesi'nde yaşayan Ali Uçur ile aynı adı taşıyan oğlu Ali Uçur, rahatsızlıkları nedeniyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine başvurdu. Covid-19 testleri pozitif çıkınca hastanede tedaviye alınan oğul Ali Uçur kurtarılamazken, baba Ali Uçur da 1 saat sonra hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun cenazelerinin, Kirni Mahallesi'ndeki cemevinden kaldırılacağı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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