Haberler » Spor » Baba oğul birbirine rakip oldu - Spor

Baba oğul birbirine rakip oldu

Balıkesir 1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda oynanan Karesibeyi Vicdaniyespor-Karamanköyspor maçında baba ile oğlu birbirine rakip oldu.

24.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:14
Baba oğul birbirine rakip oldu

1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda oynanan Karesibeyi Vicdaniyespor-Karamanköyspor maçında baba ile oğlu birbirine rakip oldu.


Karesibeyi Vicdaniyespor'un 67 yaşındaki başarılı antrenörü ile Karamanköyspor'un 36 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Rifat Sarı, pazar günü AHP 4 numaralı sahada oynanan maçta karşı karşıya geldiler. Mücadele öncesi baba ve oğlu objektiflere poz verirken, bu mücadeleden galip ayrılan Karesibeyi Vicdaniyespor'un antrenörü Mehmet Sarı oldu. golüyle maçı kazanan Mehmet Sarı'nın ekibi, oğlunun forma giydiği Karamanköyspor'dan rövanşı almayı başardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler