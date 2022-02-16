Baba oğul, aynı takımda mücadele ediyor

VAN'ın Erciş ilçesinde 1'inci Amatör kümede mücadele eden Örene Spor'un başkanı ve takım kaptanı da olan Veysel Aras (51), oğlu Miraç Aras (15) ile aynı takımda futbol oynuyor. Baba Aras, oğluyla aynı takımda oynamanın inanılmaz bir duygu olduğunu belirtirken, oğlu Miraç ise takımın başarılı olması için babasıyla birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

Erciş'te yaşayan ve 30 yıldır futbol oynayan Veysel Aras, Erciş 1'inci Amatör kümede mücadele eden Örene Spor'un başkanı ve takım kaptanı olarak görev yapıyor. Aras, Lokman Hekim Anadolu lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi oğlu Miraç Aras ile birlikte aynı takımda oynayarak takımın başarısı için oğluyla birlikte mücadele veriyor. Yaşına rağmen hala yeşil sahalarda top koşturmaya devam eden Veysel Aras, futbol tutkunu olduğu için çok sevdiği yeşil sahalardan kopammadığını belirtiyor.

Babasıyla birlikte aynı takımda futbol oynamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Miraç Aras ise "Bizi babamla aynı takımda futbol oynarken görenler çok şaşırıyor. Babam takımın hem başkanı hem de kaptanlığını yapıyor. Örene Spor'da ben sağ açık oynarken, babam savunmada oynuyor. Takımın başarılı olması için mücadele veriyoruz" dedi.