Baba-oğul arasındaki tartışmada kan aktı
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Baba-oğul arasındaki tartışmada kan aktı

Baba-oğul arasındaki tartışmada kan aktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da baba-oğul arasında çıkan tartışma sırasında tabancanın ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

Çorum'da baba-oğul arasında çıkan tartışma sırasında tabancanın ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, Çimento kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.M. ve T.M arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.M. üzerinde bulunan tabancayı çıkardı. Baba C.M. oğlunun elindeki silahı almaya çalıştığı sırada tabancanın ateş alması sonucu T.M. elinden yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri T.M.'nin kullandığı Connect marka aracı Söğütlüevler Cad. Özgürevler sitesi önünde park halinde buldu. Araç içinde yapılan incelemede koltuğun üstünde bir adet 7,65 mm. tabancaya ait kovan ile yoğun şekilde kan izleri olduğu görülmüş, çevreden edilen bilgilere göre yaralı olan T.M'nin Connect marka araçtan alınıp Transit marka bir araçla uzaklaştırıldığı bilgisi ulaşıldı.

Site çevresinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ise bahçede bulunan çiçeklerin arasında bir adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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