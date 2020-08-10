Baba oğul arasındaki miras kavgası kanlı bitti
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Baba oğul arasındaki miras kavgası kanlı bitti

Baba oğul arasındaki miras kavgası kanlı bitti Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, miras anlaşmazlığı yüzünden baba oğul arasında çıkan kavgada, oğul babasını bıçakla yaralandı.

10.08.2020 07:48 | Son Güncelleme: 10.08.2020 07:55

Baba oğul arasındaki miras kavgası kanlı bitti

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, miras anlaşmazlığı yüzünden baba oğul arasında çıkan kavgada, oğul babasını bıçakla yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında B221 sokakta yaşayan baba B.D. ve oğul E.D. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul E.D. ve baba B.D bıçakla yaraladı. Yakınları tarafından B.D. Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri E.D'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Baba oğul arasındaki miras kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA

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