19.09.2019 20:22

Baba oğlunu icra yoluyla aldı, anne isyan etti

Çocuğu elinden alınan anne: " Bu çocukların bu sorunlu adamdan kurtulmasını istiyorum"

ANTALYA - Kırklareli'de Erkan A. isimli şahıs, boşanma davası sürdüğü eşi Rukiye A.'nın Antalya'nın Alanya ilçesine götürdüğü küçük oğlu Kerem'i icra yoluyla aldı. Gözyaşları içinde teslim ettiği oğlundan haber alamayan Rukiye A., "Bu çocukların bu sorunlu adamdan kurtulmasını istiyorum. Çünkü bu adam sağlıklı bir insan değil" dedi.

Kırklareli'de ticaretle uğraşan Erkan A. ile öğretmen Rukiye A., 2006 yılında evlendi. Kerem ve Efe adını verdikleri iki çocukları olan çift, geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Dava sürerken, Rukiye A., Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurup, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Obaköy İlkokulu'na tayin oldu. Rukiye A., yaklaşık 2 ay önce küçük oğlu Kerem ile birlikte Alanya'ya gitti. Çift arasında çocukların velayeti konusunda da anlaşmazlık yaşanırken, anne, mahkemenin, çocukların 4 gün anne, 3 gün de babasında kalmak şartıyla velayet kararı verdiğini söyledi. Pazartesi günü Alanya'ya giden Erkan A., mahkemenin 2 çocuğunun da velayeti kendisine verdiğini belirterek, küçük oğlunu almak istedi. Annesinin görev yaptığı okuldan çocuğu alamayan Erkan A., Alanya İcra Müdürlüğü'ne oğlunun kendisine verilmediği yönünde başvuru yaptı. Mahkemenin oğlunun velayetini kendisine verdiğine dair mahkeme kararını da göstermesi üzerine İcra Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma eşliğinde Kerem'i annesinden aldı. Annesine tutunup, ayrılmak istemeyen küçük Kerem, gözyaşlarına boğuldu. Ekipler, Kerem A.'yı babasına teslim etti.

Oğlunun izini bulamadı

İcra yoluyla alınan oğlunun salı günü kendisine teslim edilmesi gerektiğini, ancak eşinin teslim edilmediğini öne süren Rukiye A., dün Kırklareli'ne geldi. Kırklareli'de çocuğunu arayan ancak bulamayan Rukiye A., İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduktan sonra Alanya'ya döndü.

Diğer yandan Erkan A., Alanya'dan getirdiği küçük oğlu Kerem'i, büyük oğlu Efe ile buluşturdu.

"Büyük oğlum benimle görüşmek istemediğini söyledi"

İHA'ya açıklama yapan Rukiye A., 11 sene süren şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak istediğini söyledi. Anne Rukiye A., "Yaklaşık 11 senelik evliliğimizde şiddetli geçimsizliğimiz oldu. Daha sonra bir sebepten dolayı bana boşanma davası açıldı. Eşim birtakım iftarlar atarak onları gerekçe olarak sundu. Duruşmamız henüz görülmedi ve boşanma aşamasındayız halen. Herhangi bir duruşma görülmediği için de velayetler ortak oluyor. Ortak velayet varken büyük oğlumu bir okuldan alıp götürdü. Raporlar alarak 2 ay boyunca okula göndermedi. Daha sonra başka bir okula kayıt almadan yazdırdı. Ben aylarca çocuğumu aradım. Tabii ki bulamadım. Çocuklar çok çabuk doldurulduğu için büyük oğlum bana karşı doldurulmuş ve benimle görüşmek istemediğini söyledi" dedi.

"Bunların hepsini gördükleri halde zorla çocuğumu benden aldılar"

Kırklareli'den ayrılma kararı aldığını aktaran Rukiye A., ailesinin yanına Alanya'ya geldiğini belirtti. Rukiye A., "Can güvenliği nedeniyle bakan tarafından atanmama ve gizli karar olmasına rağmen burada yaşadığımız öğrenilmiş bir şekilde. Pazartesi günü küçük oğluma icra kaldırdı. Daha sonra icra memuruyla beraber çocuğumu herkesin önünde almaya çalıştılar. Çocuk gitmek istemiyor, bağırıp çağırıyor ve ağlıyor. Sonra adliyeye götürdüler çocuğum benden ayrılmadığı için. Beni zorla bir odaya aldılar. Çocuğum çığlıklar içinde 'anne bırakma beni, yardım et anne' diyerek ağlamaya başladı. Ondan sonra ben kapıyı zorladım ve bir arbede yaşandı" diye konuştu.

"Sağlıklı bir birey değil onun savaşı benimle"

Oğlunu almak için Kırklareli'ne gittiğini ifade eden Rukiye A., şunları söyledi:

"Salı bendeydi velayetleri oğlumun Kırklareli'ne gittim. Gittiğimde kesinlikte kaçırmıştı aynı büyük oğluma yaptığı gibi sakladı. Büyük ihtimalle onun amacı büyük oğluma yaptığı şeyler gibi küçük oğlumu da benden koparmaya çalışıyor. Bu çocukların bu sorunlu adamdan kurtulmasını istiyorum. Çünkü bu adam sağlıklı bir insan değil. Sağlıklı bir adam olsa biz ayrılmış olsak bile bu çocuklar analı babalı büyürdü. Ama sağlıklı bir birey değil onun savaşı benimle. Çocuk falan istemiyor. Çocuklarla bir derdi yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA