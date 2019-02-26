Baba Ocağına Dönüş Hızlandı

TUİK'in yaptığı araştırmaya göre, 2018 yılında eskiden Trabzon ve Ordu gibi illerden İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere gidenlerin bugünlerde baba ocaklarına geri döndüğü belirlendi. Bunun en önemli nedeni ise büyük şehirlerdeki geçim sıkıntısı ve ekonomik sorunlar olarak gösteriliyor.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) istatistikleri veri tabanından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında Doğu Karadeniz illerinin (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) diğer illerden aldığı göç 194 bin 120 kişi olurken, verdiği göç 112 bin 325 kişi oldu. Her bin kişi başına göç eden kişi sayısını ifade eden net göç hızı da binde 30,54 oldu. Net göç hızı il bazında incelendiğinde Çankırı, Tunceli ve Sinop'un ardından Doğu Karadeniz illerinden Gümüşhane 4., Rize 5., Artvin 6., Ordu 7. ve Giresun 8. en yüksek göç hızına sahip iller oldu.

Trabzon'a en fazla göç İstanbul, Ankara ve Samsun'dan gerçekleşti

2018 yılında Trabzon ilinin aldığı göç 46 bin 593 kişi iken verdiği göç 33 bin 344 kişi oldu. Net göç 13 bin 249 kişi net göç hızı ise binde 16,53 olarak gerçekleşti. Trabzon'un en fazla göç verdiği il 5 bin 903 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili 3 bin 330 kişi ile Gümüşhane ve 2 bin 164 kişi ile Ankara izledi. Öte yandan Trabzon'a en fazla göç 16 bin 333 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili 3 bin 7 kişi ile Ankara ve 2 bin 821 kişi ile Samsun takip etti.

Ordu'ya göç edenlerin yüzde 54,8'i İstanbul'dan geldi

2018 yılında Ordu ilinin aldığı göç 54 bin 813 kişi iken verdiği göç 30 bin 152 kişi oldu. Net göç 24 bin 661 kişi net göç hızı ise binde 32,47 olarak gerçekleşti. Ordu'nun en fazla göç verdiği il 9 bin 858 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili 3 bin 117 kişi ile Samsun ve bin 845 kişi ile Giresun izledi. Ordu iline en fazla göç 30 bin 036 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili 4 bin 795 kişi ile Samsun ve 3 bin 304 kişi ile Ankara izledi.

Giresun'a 40 bin 358 kişi göç etti

2018 yılında Giresun ilinin aldığı göç 40 bin 358 kişi iken verdiği göç 25 bin 953 kişi oldu. Net göç 14 bin 405 kişi net göç hızı ise binde 32,25 olarak gerçekleşti. Giresun'un en fazla göç verdiği il 9 bin 467 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili bin 704 kişi ile Kocaeli ve bin 556 kişi ile Trabzon izledi. Giresun iline en fazla göç 21 bin 277 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili 2 bin 600 kişi ile Kocaeli ve bin 845 kişi ile Ordu takip etti.

Rize'ye İstanbul'dan 14 bin 705 kişi geldi

2018 yılında Rize ilinin aldığı göç 31 bin 266 kişi iken verdiği göç 16 bin 413 kişi oldu. Net göç 14 bin 853 kişi net göç hızı ise binde 45,53 olarak gerçekleşti. Rize'nin en fazla göç verdiği il 4 bin 205 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili bin 682 kişi ile Trabzon ve bin 109 kişi ile Artvin izledi. Rize iline en fazla göç 14 bin 705 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili bin 942 kişi ile Ankara ve bin 937 kişi ile Trabzon takip etti.

Artvin'e en fazla göç İstanbul ve Bursa'dan

2018 yılında Artvin ilinin aldığı göç 15 bin 934 kişi iken verdiği göç 8 bin 876 kişi oldu. Net göç 7 bin 058 kişi net göç hızı ise binde 41,40 olarak gerçekleşti. Artvin'in en fazla göç verdiği il bin 006 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili 708 kişi ile Rize ve 642 kişi ile Bursa izledi. Artvin'e en fazla göç 2 bin 643 kişi ile İstanbul'dan gelirken, bu ili 2 bin 284 kişi ile Bursa ve bin 487 kişi ile Ankara takip etti.

Gümüşhane'ye İstanbul'dan 10 bin 688 kişi göç etti

2018 yılında Gümüşhane ilinin aldığı göç 30 bin 333 kişi iken verdiği göç 22 bin 764 kişi oldu. Net göç 7 bin 569 kişi net göç hızı ise binde 47,61 olarak gerçekleşti. Gümüşhane'nin en fazla göç verdiği il 6 bin 319 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili bin 991 kişi ile Kocaeli ve bin 923 kişi ile Trabzon izledi. Gümüşhane iline en fazla göç 10 bin 688 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili 3 bin 330 kişi ile Trabzon ve 2 bin 557 kişi ile Ankara takip etti. - TRABZON

Kaynak: İHA