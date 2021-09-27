Baba ocağına dönen gurbetçi, ata yadigarıyla köyüne müze kurdu

Fransa'ya çalışmak için gitti, Türkiye'ye dönünce köyüne müze yaptı

Nikfer Kültür Evi sahibi İsmail Ünat:

"Müzemde bini aşkın eser ve parçalar var"

DENİZLİ - Yıllarca Fransa'da çalıştıktan sonra köyde komşusunun evini satın alarak torunlarına miras olarak ata yadigarı eserlerden oluşan müze kuran İsmail Ünat, tarihe yolculuk yapmak isteyen vatandaşları bekliyor. Binlerce eser ve yüzyıllara ait parçalar Nikfer Kültür Evi'nde sergileniyor.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ünat, yıllarca Fransa'da ormancı olarak çalıştığını ve yurt dışında eski evleri alarak tadilatını gerçekleştirdikten sonra satarak geçimini sağladığını belirtti. Bir süre sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaparak köyde bulunan eski eşyaların ve atadan kalma tarihi değer taşıyan eşyaları çevreden topladığını anlattı. Bir süre sonra köyde komşularının evini satın aldı. Tarihi yapısı bozulmadığı için burayı bir müze haline getirerek torunlarına miras kalması için topladığı eşyaları buraya yerleştirdi. Müzeyi gezenler Nikfer Mahallesi'nin yüzlerce yıllık geçmişine yolculuk yapmış oluyor. İsmini ise Nikfer Kültür Evi olarak adlandırdığını ifade eden İsmail Ünat, burayı gezmek isteyenleri özel olarak karşılıyor ve içeride bulunan tarihi yolculuğa anlatarak eşlik ediyor.

"Müzemde bini aşkın eser ve parçalar var"

Torunlarına miras olduğunu anlatan Ünat; "1972 yılında Fransa'ya gittim, ormancı olarak 2004 yılına kadar eski evlerin alım satımını gerçekleştirdim. Böylesi işler ile uğraştığım için bunlara hevesim vardı bir eserim olsun istiyordum. Nikfer'e geldim burası komşumun eviydi 1944 yılında bu evin yapımı başlamış bu köydeki marangozun eviymiş ve meşhurdu marangozluk. Baktım bu bina güzel elverişli ben burayı bir müzeye çevirmeye karar verdim. Hem torunlarıma bir miras kalsın diye uğraştım. Bu müzemde bini aşkın eser ve parçalar vardır. Bunları ben köyden ve çevre köylerden topladım. Ben bunları topladıkça değere bindi ve fiyat olarak herkesin elinde değerlendi. Elimden geldiği kadarıyla toparladım ve bir eser yaptım. Çocuklarıma torunlarıma bir eser kalırsa ne mutlu bana" dedi.