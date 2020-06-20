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Baba nasihati ile Adana'dan yükselen şirketler grubu

Gıda sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran Sunar Şirketler Grubunun temsilcileri, baba nasihatine sadakat ilkesi ile sektörde yollarına devam ediyor.

Baba nasihati ile Adana'dan yükselen şirketler grubu
20.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:51

Gıda sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran Sunar Şirketler Grubunun temsilcileri, baba nasihatine sadakat ilkesi ile sektörde yollarına devam ediyor.

Adana'da 3. kuşak aile bireylerinin de yönetimde görev aldığı Sunar Grup, 'Babalar Günü' kutlamalarının en anlamlı yaşandığı kuruluşlar arasında yer alıyor. Adana'nın ve Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Sunar Grup, Büyükbaba Nuri Çomu, evlatlar Hüseyin N. Çomu, Hatice Nur Çomu Alimoğlu, Mehmet N. Çomu ve 3. kuşak temsilcileri Mustafa N. Çomu ve Hasan A. Özkan ile yoluna devam ediyor.

Temeli 45 yıl önce atılan Sunar Şirketler Grubu, bugün 5 kıtada 100'den fazla ülkeye yaptığı ihracatıyla gıda sektörünün dev şirketlerini bünyesinde bulunduruyor. Nişastadan yemeklik yağa, undan yeme, taze meyveden kuru meyveye ürün çeşitliliği sunan, tüketicinin beğenisini kazanan onlarca marka ve yeniliği ülke ekonomisine kazandıran Sunar Şirketler Grubu, Türk çiftçisinin ürününü işleyerek tarıma değer katmaya, ithalatı azaltan ürünleriyle gıda sanayiinin rekabetçiliğine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kurucu Başkan büyükbaba Nuri Çomu'nun temelini attığı ve evlatlar Hüseyin N. Çomu, Hatice Nur Çomu Alimoğlu ve Mehmet N. Çomu'nun geliştirdiği, 3. kuşak temsilcileri torun Mustafa N. Çomu ve damat Hasan A. Özkan'ın zirveye taşıma mücadelesi verdiği Sunar Şirketler Grubu, 'Babalar Günü' kutlamalarının en anlamlı yaşandığı kuruluşlar arasında yer alıyor.

Sunar Şirketler Grubu'nda ilkelerin ana omurgasını babaların nasihati, evlatların bu nasihatlere sadakati oluşturuyor.

Başarı anahtarı baba nasihatleri

Sunar Şirketler Grubu Kurucu Başkanı Nuri Çomu'nun "Müşteri velinimettir" cümlesiyle başlayan baba nasihatleri şöyle sıralanıyor:

Hammaddeni sağlayan çiftçinin hakkını fazlasıyla ver. Merak etme, fazla verdiğin para sana günün sonunda döner

Kendi sofranda tüketmeyeceğin malı üretme

Çalışanın teri kurumadan hakkını öde

Çiftçinin malı işletmene döküldüğü zaman çiftçinin gözü içinde kalmasın. 5 lira fazla ver, çiftçiyle helalleş.

Zararına mal satma. Çok kar etme; ama zararına da mal satma. Helal kazan, helal harca

Mal aldığın, mal sattığın ve çalıştığın insanların da para kazanmasını sağla

Piyasada itibarı olmayan, kötü namı olan kişiyle peşin para mal istese dahi alışveriş yapma, kapısını çalma.

Tecrübeye her zaman hürmet et

Adaletli ol

Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Hüseyin N. Çomu'nun "Alın terinizle akıl teriniz birleşsin" cümlesiyle başlayan baba nasihatleri ise şöyle sıralanıyor:

Para kazanılır, gönül kazanmaya çalışın

Devletiniz varsa var olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın

Sürdürülebilirliğe, kirletilmeyen doğaya odaklanın

Markalaşmanın önemini aklınızdan çıkartmayın

Tüm insanlığa fayda sağlayacak hamleleri hedefleyin

Katma değerli ürünler üretin, dünya pazarlarına Türk Malı kalitesini gösterin

Eğer nasıl doldurabilirim diye bakıyorsanız bardağın boş tarafını görmenizde sıkıntı yok

Ayakları yere sağlam basan bir cesaret anlayışınız olsun

Koruğun ancak sabırla üzüm olabildiğini unutmayın

En az bir sivil toplum kuruluşunda görev yapın - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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