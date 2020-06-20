Baba mirası nostaljik esnaf lokantası yarım asırdır damakları şenlendiriyor
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Baba mirası nostaljik esnaf lokantası yarım asırdır damakları şenlendiriyor

Mersin'in Mut ilçesinde hizmet bayrağı babadan oğula geçerek süren esnaf lokantası, tarihi objelerle donatılan duvarlarındaki nostaljik havası ve damakları şenlendiren yemekleriyle yarım asırdır lezzet meraklarını ağırlıyor.

Baba mirası nostaljik esnaf lokantası yarım asırdır damakları şenlendiriyor
20.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:13

Mersin'in Mut ilçesinde hizmet bayrağı babadan oğula geçerek süren esnaf lokantası, tarihi objelerle donatılan duvarlarındaki nostaljik havası ve damakları şenlendiren yemekleriyle yarım asırdır lezzet meraklarını ağırlıyor.

Toros Dağları'nın eteklerindeki ilçenin Kale Mahallesi'nde İbrahim Devam'ın 1966 yılında faaliyete geçirdiği ekmek fırını, bir süre sonra "Temiz İş" adıyla esnaf lokantasına dönüştürüldü.

Yıllarca dükkanı işleten babasının yaşının ilerlemesiyle hizmet bayrağını devralan Faruk Devam, restoranın dört bir yanını topladığı nostaljik eşyalarla donatmaya başladı.

Zamanla duvarlara asılan tarihi eşyalarla müze görünümüne kavuşan esnaf lokantası, damakları şenlendiren yemekleriyle de lezzet meraklılarının uğrak mekanı haline geldi.

"Üç kuşağı aynı günde görebiliyoruz"

İşletme sahibi Faruk Devam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından kendisine miras kalan esnaf lokantasının ilçenin en eski restoranı olduğunu söyledi.

Tabela değerini yaşattıkları lokantada kaliteden ödün vermediklerine işaret eden Devam, "Tarihin vermiş olduğu bir zamandan dolayı lise yıllarında buraya gelen insanlar şu an emekli olmuşlar ve torunlarıyla gelip yemek yiyor. Onlar bizim pozitif olmamızı sağlıyor. Biz de hizmetimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Devam, yarım asırdır hem ilçedeki hem de farklı kentlerden gelen birçok müşteriye hizmet verdiklerini ifade etti.

Müşterilerinin yüzde 60'lık bölümünün dışarıdan lezzeti merak eden insanların oluşturduğunu anlatan Devam, "Yemeklerimizde malzeme konusunu çok önemsiyoruz. Mutfak personellerimiz ve 45 yıllık baş aşçımız sabah namazından önce geliyor. Bir gün önceden yapılmış olan hazırlıkları hemen şekillendiriyorlar. Sabahın erken saatlerinde servisimiz başlıyor. " diye konuştu.

Yıllardır lokantanın müdavimi olan birçok müşteriye sahip olduklarını ve öğle yemeği servisinin açılmasıyla siparişlere yetişmekte zorladıklarını belirten Devam, yemeklerin her gün 3 saatte tükendiğini aktardı.

Devam, çok eski yıllara ait birçok tarihi objeyi lokantanın duvarlarında sergilediklerini belirterek, "Burada herkesin bir şeyler bulduğu yaşanmışlıkları topluyoruz. Vatandaş gelip yemek yediği zaman duvarlarda anılarını yeniliyor. Buradaki her malzemenin bir ruhu var. Herkesin bir dönem yaşadığı hayatın parçası bunlar. Bir aile ortamı var burada. Üç kuşağı aynı günde görebiliyoruz, bu bizim için güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Lokantanın 45 yıllık baş ustası Abdullah Devam da her gün özenle hazırladıkları yemekleri yıllardır müşterilerin damak tadına sunduklarını kaydetti.

"Nişanlandığım zaman hanımla beraber burada yemek yedik"

Müşterilerden 60 yaşındaki Hacı Mehmet Ayca, 35 yıldır bu lokantada yemek yediğini söyledi.

Lokantadaki yemeklerin lezzetini sevdiğini anlatan Ayca, "Kuru fasulyesini buldun mu, bayılıyorsun zaten. Çok yemek yedik biz, gelinime bile yemek yedirdim burada. Haftada 2 kez gelirim. Bazen yemeğe eve gidiyoruz, evde yemek olmazsa daha çok geliyoruz. Herkesi tanıyoruz artık. Nişanlandığım zaman hanımla beraber burada yemek yedik. Çocuklarım ve torunlarım da burada yemek yedi." diye konuştu.

Bozdoğan Mahallesi muhtarı İbrahim Pelit de "Burası kültürel devamlılığın sağlandığı bir yer. Ben 30 kilometre uzaklıktan haftada 3-4 defa yemek yemeye geliyorum. Burası bir esnaf lokantası, insanın kendisini ait hissettiği bir yer. Bu bizim için yemekten daha öte bir şey. Bu lokantada benim muhtar olan babam da yemek yiyordu. Çocukken de babamla beraber gelirdim. Babam vefat etti, burada onun anısını hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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