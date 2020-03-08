Baba mesleğini tercih etti, itfaiyeci oldu
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Yahşihan, İtfaiye, Güncel

Baba mesleğini tercih etti, itfaiyeci oldu

Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye eri olarak görev yapan 21 yaşındaki Tutkunur Düzenci, itfaiyeci babası gibi yangınlarından kurtarma operasyonlarına kadar birçok farklı görevde yer alıyor.

08.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:51
Baba mesleğini tercih etti, itfaiyeci oldu

Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye eri olarak görev yapan 21 yaşındaki Tutkunur Düzenci, itfaiyeci babası gibi yangınlarından kurtarma operasyonlarına kadar birçok farklı görevde yer alıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 4 aydır erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapan itfaiye eri 21 yaşındaki Tutkunur Düzenci, çalışma azmiyle hemcinslerine örnek oluyor. Babası gibi itfaiyecilik mesleğini tercih eden Düzenci, mesleğinin zorluklarına rağmen görevini hakkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Düzenci, yangınlardan kurtarma operasyonlarına kadar birçok farklı görevde yer alıyor.

İtfaiye eri Düzenci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının da itfaiyeci olmasından dolayı bu mesleği tercih ettiğini belirtti.

"BUNUN EN BÜYÜK FAKTÖRÜ BABAMIN DA İTFAİYECİ OLMASI"

İnsan hayatını kurtarmanın kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Düzenci, şunları kaydetti:

"Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 4 ay önce göreve başladım. Bir kadın olarak zor bir mesleği seçtim. Bunun en büyük faktörü babamın da itfaiyeci olması. İnsan hayatı kurtarmak kutsal bir meslek. İlçemizde 40 bin nüfuslu üniversiteli öğrencimiz var. Kız yurtlarımız çok olduğundan dolayı her hangi bir vaka olduğu zaman özellikle kız yurtlarında kadın itfaiyeci olarak biz gidip müdahale ediyoruz."

"8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

"Bir bayanın diğer bir bayana psikolojik açıdan yaklaşması müdahale etmesi insanı rahatlatıyor" diyen Düzenci, "Bütün kadınların yapabileceği bir meslek dalı olduğunu düşünüyorum. Bu kutsal meslekte biz kadınlara çalışma fırsatı verdiği için Yahşihan Belediye Başkanımız Sayın Osman Türkyılmaz'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

Makine Kimya Endüstrisi'nde (MKE) 23 yıldır itfaiye memuru olarak görev yapan Mehmet Düzenci ise, itfaiyeci kızıyla gurur duyduğunu aktardı. Düzenci, "Kızımla gurur duyuyorum baba mesleğini seçtiği için. Onur duyuyoruz. İtfaiyecilik kutsal bir meslek can kurtarıyorsun, hayat kurtarıyorsun, mal kurtarıyorsun. Güzel dereceli bir eğitim aldık. Bildiklerimizi kızımıza öğretiyoruz. O da başarıyla Yahşihan Belediyesinde görevini yapıyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Baba mesleğini tercih etti, itfaiyeci oldu

Kaynak: İHA

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Baba mesleğini tercih etti, itfaiyeci oldu

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