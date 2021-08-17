Baba mesleğini lüks markaya dönüştürdü; yurt dışına açılıyor
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Baba mesleğini lüks markaya dönüştürdü; yurt dışına açılıyor

Baba mesleğini lüks markaya dönüştürdü; yurt dışına açılıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk mimar Şerif Soğukbulak, baba mesleği olan mobilya üretimini markalaştırdı.

Türk mimar Şerif Soğukbulak, baba mesleği olan mobilya üretimini markalaştırdı. İstanbul'da kurduğu Richart Home ile dünyaya açılmaya hazırlanan Soğukbulak, Londra ve ardından Almanya'da da mağaza açacak. İngiliz tarzı mobilya tasarımları yaptıklarını söyleyen Soğukbulak, "Tasarımlarımızda her zaman benzersiz bir sanatsal vizyon tercih ediyoruz. Genç ve dinamik ekibimizle Avrupa ve Amerika pazarlarına açılmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Yurt içinde ve yurt dışında lüks villa, malikane ve konut projeleri ile tanınan genç mimar, baba mesleğini Richart Home adı ile markalaştırdı. Marka, ilk mağazasını İstanbul Florya'da açtı. Markanın ikinci mağazası yakın zamanda Londra'da açılacak. Marka, daha sonra Almanya'da Frankfurt, İsviçre'de Zürih, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai ve Amerika New York'ta mağazalaşacak.

"BU MAĞAZA KONSEPTİ BİRAZ KAPALI KUTU"

Richart Home markasının İngiliz tarzı mobilya tasarımları ile ortaya çıktığını vurgulayan Soğukbulak, "Dünyanın belirli şehirlerinde mimari proje, iç mekan tasarımları ve bu tasarımlara uygun mobilyaları Türkiye'deki kendi fabrikamızda üretiyoruz. Tasarımdan kuruluma kadar her süreci ekibimiz yönetiyor. İlk mağazamız Florya'da açıldı. Burada portföyümüzdeki özel müşterilerimize sunum yapıyoruz. Bu mağazayı özel showroom olarak düşünebiliriz. Yani herkes mağazaya giremiyor. Randevu ile hizmet veriyoruz. Müşteri ürünleri inceliyor, kendi projelerine uygun mobilya tasarımını seçiyor ve projeye özel mobilya üretimi yapıyoruz. Yani aslında bu mağaza konsepti biraz kapalı kutu gibi. Sadece özel müşterilerimize hizmet verdiğimiz private bir mağaza. Ultra modern ve lüks projelere ultra modern ve lüks mobilya tasarlıyoruz" diye konuştu. 

"GÖRKEMLİ ESTETİK İLKESİNİ PRENSİP EDİNDİK"

Mobilya ustası olan babasının ham materyale hayat veren dokunuşlarına şahit olmasının kendisinde tasarım tutkusunu beslediğini söyleyen Şerif Soğukbulak, "Lüks mobilya tasarımında 360 derecelik bir bakış açısı sergiliyoruz. Tasarımlarımızda 'görkemli estetik' ilkesini prensip edindik. Son yıllarda hem Avrupa hem de Arap Körfezi bölgesinde lüks villa ve malikane projelerinin A'dan Z'ye her aşamasına imza atıyoruz. Tasarımlarımızda her zaman benzersiz bir sanatsal vizyon tercih ediyoruz. Genç ve dinamik ekibimizle Avrupa ve Amerika pazarlarına açılmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE'DEN GLOBALE LÜKS MOBİLYA TASARIM HİZMETİ

Avrupa ve Amerika pazarlarına açılarak mobilya tasarımında global pazarlarda rekabet edeceklerini anlatan Şerif Soğukbulak, "Markanın merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da olacak. Lüks, sıra dışı ve zamansız tasarımlar ile öne çıkacağız. Hedef kitle olarak lüks yaşamı seven kişilere odaklanıyoruz. Bütün tasarım unsurlarının üretimi ağırlıklı olarak Türkiye'de, kısmen de Avrupa'da yapılıyor" dedi.


Baba mesleğini lüks markaya dönüştürdü; yurt dışına açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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