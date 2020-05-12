Baba mesleği başakçılıkla günlük 200 lira kazanıyor
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Baba mesleği başakçılıkla günlük 200 lira kazanıyor

ADANA'da, turfanda patates hasadının başlamasıyla, bazı vatandaşlar çapa ile bazıları da traktörle tarlada kalan başakları topladı.

Baba mesleği başakçılıkla günlük 200 lira kazanıyor
12.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:11
ADANA'da, turfanda patates hasadının başlamasıyla, bazı vatandaşlar çapa ile bazıları da traktörle tarlada kalan başakları topladı. Topladığı patateslerin kilosunu 2 liradan sattığını belirten Doğan Ergüder, "Başakçılık bizde baba mesleği. Günlük 200 liraya yakın kazanıyoruz" dedi.

Bu yıl kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle Adana'da turfanda hasadı geçen afta gecikmeli olarak başladı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde patatesleri hasat eden çiftçilerin ardından tarlalardaki toplanamayan nispeten küçük boyutlu patatesler, başakçılara kaldı. Başakçıların kimisi ellerinde çapayla kimisi de traktörleriyle tarlalara akın etti. Başakçıların bazıları evde yemek için bazıları da satmak için patatesleri topladı.

KİMİSİ EVİ İÇİN KİMİSİ SATMAK İÇİN TOPLADIHasat edilen patates tarlasında başak toplayarak geçimini sağlayan Doğan Ergüder, başakçılığın ata mesleği olduğunu belirterek, "Tarla sahibi hasadını yaptı, bize de başakları toplamamız için izin verdi. Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldık. Başakçılık bizde baba mesleği. Kendimi bildim bileli yapıyoruz. Biz de burada patates toplayıp kilosunu 2 liradan satıyoruz. Günlük 200 liraya yakın kazanıyoruz" diye konuştu.

Evde yemek için başak toplamaya gelen Ayşe Güler ise maddi durumlarının yetersiz olmasından dolayı sıcak havaya rağmen patates topladıklarını söyledi.


- Adana

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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