Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü
Haberler » 3. Sayfa » Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü - Haberler

Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu.

07.02.2020 08:17 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:29
Baba, lise öğrencisi kızını öldürdü

'nın ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın, yol kenarında cansız bedeni bulundu. Genç kızı babası H. Yıldız'ın öldürdüğü iddia edildi.


Alınan bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana geldi. Yol kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan Şeyma Yıldız'ı görenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, genç kızın babası H.Yıldız, olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Çubuk Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. H.Yıldız'ın kızını erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürdüğünün iddia edildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler