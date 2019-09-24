Baba, küçük kızı ile tren yoluna atladı kız, tren altından sağ kurtuldu

Baba, küçük kızı ile tren yoluna atladı kız, tren altından sağ kurtuldu

Baba, küçük kızı ile tren yoluna atladı Kız, tren altından sağ kurtulduABD (DHA) ? ABD'de bir adam, kızı ile birlikte, istasyona yanaşan trenin önüne atladı.

24.09.2019 13:20
Baba, küçük kızı ile tren yoluna atladı kız, tren altından sağ kurtuldu

Baba, küçük kızı ile tren yoluna atladı Kız, tren altından sağ kurtuldu

ABD (DHA) ? ABD'de bir adam, kızı ile birlikte, istasyona yanaşan trenin önüne atladı. Adam hayatını kaybederken, 5 yaşındaki kızı hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olay ABD'nin New York şehrinde Kingsbridge Yolu Tren istasyonunda meydana geldi. Yerel medya, 5 yaşındaki kızı ile istasyona gelen Fernando Balbuena-Flores adlı adamın, yaklaşan trenin önüne atladığını; adamın hayatını kaybettiğini, kızın ise hafif yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.

Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, tren altına uzanan istasyondaki yolcuların, küçük kızı yanlarına çağırdığı; küçük kızın ise kendi imkanları ile tren altından çıktığı görülüyor. Görüntülerde bir adamın, küçük kızın raylardan alınıp, yukarıda bekleyen insanlara uzattığı görülüyor.

Polis, baba Fernando Balbuena-Flores'in intihar etmiş olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et