Baba, kızını rahatsız eden eski damadını tüfekle vurdu
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Baba, kızını rahatsız eden eski damadını tüfekle vurdu

Baba, kızını rahatsız eden eski damadını tüfekle vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çameli ilçesinde geçimsizlikten dolayı boşanan kadın, eski eşi tarafından rahatsız edilince, baba Ayhan Ö., eski damadı olan Nuri A'yı tüfekle vurdu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde geçimsizlikten dolayı boşanan kadın, eski eşi tarafından rahatsız edilince, baba Ayhan Ö., eski damadı olan Nuri A'yı tüfekle vurdu. Yaralı Nuri A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken baba Ayhan Ö., gözaltına alındı.

Olay, Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 4 yıl önce Nuri A'dan geçimsizlik nedeniyle boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Nazlı Ö., ailesinin evine taşındı. Baba Ayhan Ö. ile birlikte yaşamaya başlayan Nazlı Ö., eski eşi Nuri A. tarafından mahkeme ve aile konularıyla ilgili sürekli rahatsız edildiğini iddia etti. Nazlı Ö. ile konuşmak isteyen Nuri A., baba Ayhan Ö. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada baba Ayhan Ö. evden aldığı tüfek ile Nuri A'yı vurdu. Çevredeki vatandaşların sesi duyması üzerine olay yerine geldiğinde Nuri A'yı yaralı halde yerde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Nuri A'yı ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağırlaştığı öğrenilen Nuri A'nın tedavisi devam etmek üzere Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba Ayhan Ö'yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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