Baba-kız takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
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Baba-kız takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Baba-kız takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada baba ve kızı yara almadan kurtuldu.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada baba ve kızı yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Çiftli köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Gürz idaresindeki 80 EO 534 plakalı otomobil seyir halindeyken birden yola köpek çıktı. Otomobil sürücüsü Gürz, köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil zikzaklar çizdikten sonra takla attı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin içerisinden çıkartılan sürücü Hüseyin Gürz ile yanında yolcu olarak bulunan kızı Kübra Gürz'ün kaza yerinde yapılan ilk sağlık taramasında burunları dahi kanamadığı anlaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Baba-kız takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Osmaniye, Köpek, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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