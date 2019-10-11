Baba kız hem iş hem sınıf arkadaşı oldu

11.10.2019 11:57

Samsun'da birlikte spor salonu işleten ve üniversite sınavını kazanan Murat Karakuş ile kızı Berre Hatun Karakuş, aynı üniversitede, aynı sınıfta eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü kazanan 46 yaşındaki Murat Karakuş ile 18 yaşındaki kızı Berre Hatun Karakuş, aynı sınıfta eğitim görüyor.

Berre Hatun Karakuş, aynı zamanda babasıyla işlettiği spor salonunda fitness ve muay thai branşında antrenör olarak görev yapıyor.

Baba Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'a bir yıl önce geldiklerini, spor salonu işlettiklerini söyledi.

Kızıyla üniversitede aynı bölümü kazandıklarını belirten baba Karakuş, "Boks ve wushu dalında milliliğimiz var. Üniversiteye girmemiz ve aynı sınıfa düşmemiz tamamen tevafuk oldu. Şu an beraber mücadele edeceğiz. İş yerini beraber işletiyoruz. Benim için çok güzel." dedi.

Kızıyla arkadaş gibi olduklarını ifade eden Karakuş, "Okulda da çok güzel, bazı hocalarımız espri yapıyor, bazıları çok duygulanıyor, bazıları çok seviniyorlar. Öğretmenlerimiz de çok iyi. Bizi destekliyorlar. İnşallah yıl sonunda, dönem sonunda çok güzel başarılar getireceğiz. Kızımın da hedefleri var, benim de hedeflerim var. Hedeflerimiz yolunda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Esprilere konu oluyoruz"

Okulun ilk gününde tanışma olduğunu belirten Karakuş, şöyle devam etti:

"Orada espriler güzel oluyor. Öğretmenlerimizden biri genel konuşma yaparken şöyle söyledi: 'Arkadaşlar, anneleriniz, babalarınız sizi bize emanet etmişler, buraya göndermişler. Herhangi birinizin ihtiyacı olursa bizimle iletişime geçsin.' Arkasından şöyle bir espri yaptı, 'Bazıları da güvenmemiş, kendi gelmiş.' dedi. O da çok güzel oldu. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz."

Berre Hatun Karakuş da adeta doğduğundan beri spor hayatının içinde olduğunu söyledi.

Babası sayesinde küçük yaşlarda spora başladığını ifade eden Karakuş, şunları dile getirdi:

"Onunla beraber devam ediyor. Aynı zamanda babamla aynı sınıftayız. İlk başlarda çok tuhaf geldi, acaba yapabilir miyiz diye. İlk gün sınıfa gittik. Çok rahattık, zaten arkadaş gibiyiz. Zaten iş arkadaşıyız. 24 saat birlikte olduğumuz için çok da sıkıntı çıkarmadık açıkçası."

Karakuş, arkadaşlarından "Okulda nasıl yapıyorsun? Rahat olamıyorsun. Ben yapamazdım, sen nasıl yapıyorsun?" gibi yorumlar aldığını ifade etti.

Arkadaşları ise sınıflarında bir baba ile kızının bulunmasının kendileri için farklı bir durum olduğunu söyledi.

Kaynak: AA