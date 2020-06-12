Baba-kız alışverişe çıktı Basketbolcu İbrahim Kutluay, kızı İrem'le Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

& ;Baba-kız, basın mensuplarına el ele poz verirken, ünlü basketbolcu "Bugün bizim günümüz, çok şükür neye ki onların da yaş grubuna yönelik kısıtlama kalktı, rahatladık" dedi. Salgın sürecini herkes gibi evinde geçirdiğini söyleyen İbrahim Kutlay, önümüzdeki günlerde çocuklarıyla beraber tatile çıkacağını da anlatırken, bu yaz tatil yörelerindeki astronomik fiyat artışlarıyla ilgili soru üzerine "Biz de tatile çıkacağız. Yani yorum yapmamayım o konulara, bunlar tehlikeli konular" diye gülerek konuşup, açıklama yapmaktan kaçındı.& ;











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