Baba katili genç kadın tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baba katili genç kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Baba katili genç kadın tutuklandı Manisa'nın Kula ilçesinde cinnet geçirdikten sonra babasını bıçakla öldüren genç kadın, tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak kadın cezaevine gönderildi.

MANİSA (İHA) - - Baba katili genç kadın tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde cinnet geçirdikten sonra babasını bıçakla öldüren genç kadın, tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak kadın cezaevine gönderildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Kula'ya bağlı kırsal Bayramşah Mahallesi'nin Altıkapılı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Sultan Coşkun, beraber ikamet ettikleri babası Recep Akkoyunile tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle, genç kadın babasını boğazından keserek öldürüp, ablası Selma Akkoyun'a itirafta bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlenirken, katil zanlısı Sultan Coşkun(36), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri için Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürülen katil zanlısı kadın, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan katil zanlısı, tutuklu yargılanmak üzere Salihli T Tipi Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Baba katili genç kadın tutuklandı

Baba katili genç kadın tutuklandı

Baba katili genç kadın tutuklandı

Baba katili genç kadın tutuklandı

Baba katili genç kadın tutuklandı

Baba katili genç kadın tutuklandı

Baba katili genç kadın tutuklandı

Baba katili genç kadın tutuklandı

Baba katili genç kadın tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Son Dakika Haberleri
40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

 Cinnet getiren kadın, babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Cinnet getiren kadın, babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

 Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buray Gökhan Çıra Demet Özdemir Özge Özpirinçci
Spor Muslera Mesut Özil Domagoj Vida Hamit Altıntop Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Baba katili genç kadın tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 21:03:38. #1.17#