MANİSA (İHA) - - Baba katili genç kadın tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde cinnet geçirdikten sonra babasını bıçakla öldüren genç kadın, tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak kadın cezaevine gönderildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Kula'ya bağlı kırsal Bayramşah Mahallesi'nin Altıkapılı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Sultan Coşkun, beraber ikamet ettikleri babası Recep Akkoyunile tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle, genç kadın babasını boğazından keserek öldürüp, ablası Selma Akkoyun'a itirafta bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlenirken, katil zanlısı Sultan Coşkun(36), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri için Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürülen katil zanlısı kadın, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan katil zanlısı, tutuklu yargılanmak üzere Salihli T Tipi Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.