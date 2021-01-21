Baba katili için ağırlaştırılmış müebbet talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baba katili için ağırlaştırılmış müebbet talebi

21.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:50
Baba katili için ağırlaştırılmış müebbet talebi

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde babası Mehmet Şensoy'u 6 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Egemen Şensoy (26) için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde babası Mehmet Şensoy'u 6 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Egemen Şensoy (26) için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

?Olay, geçen yıl 22 Ekim günü Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede taksicilik yapan Mehmet Şensoy ile oğlu Egemen Şensoy arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Egemen Şensoy babasına bıçakla saldırdı. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan Mehmet Şensoy, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Egemen Şensoy tutuklandı. Egemen Şensoy hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Egemen Şensoy, avukat ve yakınları katıldı. Mahkemeye mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, olay günü sanığın babasını daha düzenli hayat kurması konusunda konuşması sırasında çıkan tartışmada bıçakladığını anlatarak haksız tahrik indirimi maddesinin uygulanmasına yer olmadığını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.


Baba katili için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu
Magazin Ozan Doğulu Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baba katili için ağırlaştırılmış müebbet talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:19:13. #1.14#
title