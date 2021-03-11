Baba katili genç tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Baba katili genç tutuklanarak cezaevine gönderildi

11.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:13
Baba katili genç tutuklanarak cezaevine gönderildi

Zonguldak'ta maden işçisinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki oğluna, olay mahalli ve evlerinin çevresinde tatbikat yaptırıldı.

Zonguldak'ta maden işçisinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki oğluna, olay mahalli ve evlerinin çevresinde tatbikat yaptırıldı. 17 yaşındaki genç çıkarıldığı adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan iki çocuk babası maden işçisi Yalçın K. (43), gece saatlerinde çıktığı işyerinden evinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak maden işçisi Yalçın K. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili soruşturmada aile üyelerinin ifadelerine de başvuruldu. Çapraz sorguya tutulan Yalçın K.'nin 17 yaşındaki oğlu E.K.'nin, babası Yalçın K. ile geçimsizlik yaşadığı ve aralarında çıkan tartışma nedeniyle babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Ekiplerce gözaltına alınan E.K., emniyetteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi. Burada da ifadesi alınan şüpheli için olay mahallinde ve evlerinin çevresinde tatbikat yaptırıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerindeki tatbikatta yer aldı.

Şüpheli; olayın yaşandığı evlerinin 500 metre uzaklıktaki metruk bir binaya getirildi. Bina önü ve çevresine şerit çeken ekipler, koluna girdikleri E.K. ile birlikte tatbikat yaptı. Burada sorulan bazı soruları yanıtlayan şüpheli genç, ardından yaşadıkları eve getirildi. Keşif heyeti buradaki incelemelerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

E.K.'nin babası Yalçın K.'yi ateş ederek öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle çıkarıldığı Zonguldak Adliyesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Baba candır, gölgesi yeter"

Hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın K.'nin (43) oğlu E.K.'nin daha önceden sosyal medya hesabından 'Baba candır, gölgesi yeter' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan maden işçisinin oğlu E.K. ile birlikte ilçede eşya satışı yaptıkları işyerinin bulunduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Baba katili genç tutuklanarak cezaevine gönderildi
Baba katili genç tutuklanarak cezaevine gönderildi
Baba katili genç tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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