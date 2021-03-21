MUĞLA Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandı
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MUĞLA Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandı

21.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:12

Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandıDENİZLİ'de 16 yıl önce babası Mustafa Güzen'i tabancayla vurarak öldüren Beyrekhan Güzen (37) Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.

Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandı

DENİZLİ'de 16 yıl önce babası Mustafa Güzen'i tabancayla vurarak öldüren Beyrekhan Güzen (37) Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı. 'Kasten adam öldürmek' suçunda müebbet hapis cezasıyla aranan Güzen, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Denizli'de 2005 yılında babası emekli öğretmen Mustafa Güzen'i başına iki el ateş ederek öldüren Beyrekhan Güzen'in ilçeye geleceği bilgisine ulaştı. Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Güzen'in kullandığı 06 GD 4789 plakalı otomobil, bugün saat 10.00'da ekipler tarafından durduruldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Beyrekhan Güzen, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

MUĞLA Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandı
MUĞLA Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandı
MUĞLA Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandı
MUĞLA Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandı
MUĞLA Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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