Baba ile Oğlunun Cenazesi Aynı Tabutta Taşındı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişiden baba ile 6 aylık oğlu, aynı tabutta taşınarak son yolculuklarına uğurlandı.

Çarşamba ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden Barış Çörtük (24) ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük'ün cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

Baba ile oğlunun cenazesi, aynı tabuta konularak Salıpazarı ilçesinin Karayonca köyü Ağcageriş Mahalle Camisi'ne götürüldü.

Burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından baba ile oğlunun cenazeleri, aile kabristanlığında defnedildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Hasan Basri Çakır ve Nurten Gökçeoğlu'nun cenazeleri ise İstanbul'a gönderildi.

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavileri de hastanelerde sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün Barış Çörtük idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı karayolu Demiraslan Mahallesi mevkisinde Ferhat Bal yönetimindeki 34 RJM 12 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Barış ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük, Hasan Basri Çakır (55) ve Nurten Gökçeoğlu (55) yaşamını yitirmiş, Ferhat Bal, Selin Çörtük (24) ve Bekir Sarı (47) da yaralanmıştı.