Baba ile Oğlunu Öldüren Taksiciler Yakalandı (2)

Baba ile Oğlunu Öldüren Taksiciler Yakalandı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGaziantep'te taksi durağında çıkan kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden S.K. ile B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı.

Baba ile Oğlunu Öldüren Taksiciler Yakalandı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te taksi durağında çıkan kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden S.K. ile B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı.

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