Baba ile Oğlunu Öldüren Taksiciler Yakalandı (2)
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGaziantep'te taksi durağında çıkan kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden S.K. ile B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gaziantep'te taksi durağında çıkan kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden S.K. ile B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı.