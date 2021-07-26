Baba ile oğlun öldüğü cinayette 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Baba ile oğlun öldüğü cinayette 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Baba ile oğlun öldüğü cinayette 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Akkuş ilçesinde baba ile oğlu vurarak ölümüne neden olan kardeşler adliyeye sevk edildi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde baba ile oğlu vurarak ölümüne neden olan kardeşler adliyeye sevk edildi.

Akkuş Kargı Mahallesi'nde dün yaşanan olayda akraba iki arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Şahin Duman (70) ile oğlu Ömer Duman (28) tabancayla vurularak öldürüldü. 3 kişinin de yaralandığı olayda, karşı tarafa ateş açan Özgür ve Ali D. kardeşler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgür D.'nin jandarma sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan tedavisi süren 3 yaralıdan biri olan Şakir D.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki grup arasında silahlı kavga çıktı! Baba ve oğlu öldü, aynı aileden 3 kişi de yaralandı
İki grup arasında silahlı kavga çıktı! Baba ve oğlu öldü, aynı aileden 3 kişi de yaralandı
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