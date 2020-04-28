Baba ile oğlu devrilen traktörün altında yaralı kurtuldu Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada baba ile oğlu yaralı kurtuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada baba ile oğlu yaralı kurtuldu.

Olay, ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendilerine ait arazide sulama çalışması için traktörü ile tarlaya giden baba Yusuf Akdoğan'ın (40) kullandığı ve yanında oğlu Hasan'ın olduğu traktör kontrolden çıkması nedeniyle sulama kanalı devrildi. Yardımlarına koşan yakınları baba ve oğlu sıkıştıkları yerden çıkaramayınca itfaiye ve 112 Acil ekipleri çağrıldı. Traktör ve su arasında kalan baba ile oğlu, Tarsus İtfaiye ve 112 Sağlık ekipleri kurtardı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ile oğlunun tedavileri devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA