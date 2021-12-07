BABA İLE OĞLU ÇIKAN KAVGADA TABANCA İLE VURULMASI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BABA İLE OĞLU ÇIKAN KAVGADA TABANCA İLE VURULMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çıkan kavgada Şakir S. ve oğlu Oğuzhan S. tabanca ile bacaklarından vuruldu.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çıkan kavgada Şakir S. ve oğlu Oğuzhan S. tabanca ile bacaklarından vuruldu. Yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi'nde meydana geldi. Şakir S. ve oğlu Oğuzhan S. ile husumetli olduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba ile oğlu tabancayla vuruldu. Bacaklarından yaralanan Şakir S. ve oğlu Oğuzhan, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 5 adet boş mermi kovanı topladı. Tabancadan çıkan mermilerden birinin olay yerinde bulunan bir aracın camına isabet ettiği görüldü. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde; iki grup arasında yaşanan arbedenin ardından bir kişinin, tabancayla baba ve oğlunun bacaklarına doğru ateş ettiği görülüyor.

BABA İLE OĞLU ÇIKAN KAVGADA TABANCA İLE VURULMASI KAMERADA

BABA İLE OĞLU ÇIKAN KAVGADA TABANCA İLE VURULMASI KAMERADA

BABA İLE OĞLU ÇIKAN KAVGADA TABANCA İLE VURULMASI KAMERADA

BABA İLE OĞLU ÇIKAN KAVGADA TABANCA İLE VURULMASI KAMERADA

BABA İLE OĞLU ÇIKAN KAVGADA TABANCA İLE VURULMASI KAMERADA

BABA İLE OĞLU ÇIKAN KAVGADA TABANCA İLE VURULMASI KAMERADA

BABA İLE OĞLU ÇIKAN KAVGADA TABANCA İLE VURULMASI KAMERADA

BABA İLE OĞLU ÇIKAN KAVGADA TABANCA İLE VURULMASI KAMERADA

Sultangazi'de taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler

Sultangazi'de taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler

 SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ BAYILANA KADAR DÖVDÜLER

SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ BAYILANA KADAR DÖVDÜLER

 Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis, kız arkadaşıyla yanlış yola girmiş

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis, kız arkadaşıyla yanlış yola girmiş

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title