Baba ile kurulan sağlıklı ilişki tüm yaşama olumlu katkı sağlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baba ile kurulan sağlıklı ilişki tüm yaşama olumlu katkı sağlıyor

Psikolog Serkan Elçi, yaklaşan Babalar Günü öncesi babalar ve çocuklar arasında kurulması gereken sağlıklı ilişkinin püf noktalarını paylaştı.

Baba ile kurulan sağlıklı ilişki tüm yaşama olumlu katkı sağlıyor
16.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:29

Koronavirüs gölgesinde Babalar Günü yaklaşıyor. Pandemi toplum sağlığında olumsuz etkilere yol açmış olsa da beraberinde getirdiği evde karantina süreci, aileleri ile vakit geçirememekten yakınan babalar için fırsata dönüştü. Uzmanlar, baba ve çocuklar arasında sevgi odaklı sağlıklı bir ilişki kurulmasını ve babalardan içgüdüsel olarak güven duygusu beklendiği için babaların bu dönemde panik duygusunu maskelemelerini öneriyor.Pandemi babalar için fırsat yarattı

Karantina döneminin evde daha çok vakit geçirmek isteyen babalar için fırsat yarattığını belirten Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, "Çoğunlukla evin dışında vakit geçiren ve uzun çalışma saatlerine sahip olan çoğu babalar için Covid-19 sürecinde evde geçirdikleri vaktin arttığını görmekteyiz. Pandemi süreci, ailesiyle vakit geçirememekten yakınan babalar için bir fırsata dönüştü. Fakat babalar için beklenmedik anda gelişen bu yeni yaşantıları, stresi de beraberinde getirdi. Her kesimin olduğu gibi onların da geleceğe dair belirsizlikle bakıyor olmaları muhtemeldir. Belirsizliğin oluştuğu ortamda huzurun olması da güçtür" dedi.

Panik duygusu maskelenmeli

Elçi, çocukların babalarından temel ve içgüdüsel olarak güven duygusu beklediklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar kendilerini güvende hissetmek için de sık sık kaçamak bakışlarla babalarının gözlerinde onay ararlar. Güveni bekledikleri kişide paniği gözlemledikleri zaman tutumlarında farklılık görülebilir. Bu yüzden babalar, çocuklarıyla kurmuş oldukları ilişkide panik duygusunu maskelemeli, hissettikleri kaygıyı da çocuğun yaşına uygun şekilde dile getirmelidirler. Eğer kaygılarını dile getirmezlerse, çocuklar kendilerinden kaynaklı olarak babalarının gergin ve huzursuz olduğunu düşünmeye başlayabilirler."

İletişim anne ile sınırlı kalmamalı

Bebeklerin dünyada bir başkasının da olduğunu fark ettiği ilk kişinin baba olduğuna dikkat çeken Elçi, "Çoğunlukla bu anne olarak bilinir fakat bebek kendisi ile annesini bir bütün olarak görür. Dolayısıyla babanın aktif varlığı dış dünyaya karşı ilk tanışmayı, haliyle dünyanın güvenilecek bir yer olduğunu ona gösterir. Aile içinde tek iletişimi anne ile olan çocuk, paylaşmayı da öğrenmekte güçlük çeker. Kendisini anneden ayrı bir birey olarak görmeye başladığında, babanın aile içerisindeki tutumu çocuğun gelecekteki kendi ailesine yönelik tutumlarını da öğretecektir. Bu yüzden evde destek ve yardımcı olan bir babanın varlığı, yetişkinlik döneminde de çocuğun yardımcı bir baba olmasına destek sağlayacaktır" dedi.

Yetişkin insan düşüncelerinde 3 faktör etkili

Yetişkin bir insanın düşüncelerini en temel üç faktörün belirlediğini belirten Elçi, "Bu 3 faktör; deneyimler, genetik geçişlilik ve model almadır. Model alınan ilk kişi cinsiyete göre farklılık göstermekle birlikte anne ve babadır. Yıllar geçtikçe gittikçe 'anneme veya babama benziyorum' dememizin en temelinde bu vardır. Hatta zaman zaman çocukken onlarda kızdığınız davranışları çocuğunuza yaparken bulursunuz kendinizi. Bu durumlara dair farkındalığı olan ebeveynler, hem çocukluk döneminde hem de yetişkin olduğunda ruhsal açıdan sağlıklı bir birey yetiştirmiş olurlar" dedi.

Huzursuz evde büyüyen çocuk olumsuz özellikler gösterebilir

Elçi, çocukların ilk model aldıkları kişilerin anne ve babaları olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar ebeveynlerini taklit eder ve onlar gibi olmaya gayret ederler. Dünyanın güvenli bir yer olduğu inancını da bu dönemde geliştirirler. Ailesi tarafından yeterince sevgi verilmemiş, güven duygusu yaşatılmamış, eşler arasında sık sık tartışmalar yaşanmış bir evde büyüyen çocuğun kaygılı, saplantılı veya korkulu bağlanma özellikleri göstermesi muhtemeldir. Bu durum da çocuğu yetişkinlik döneminde partnerinden ayrılamayan, hiçbir şekilde aile kuramayan ya da kurmuş olduğu ailede geçmiş sorunları yaşatan bir bireye dönüştürecektir. Evde şiddete uğrayan bir anne, ev içinde vakit geçirmekten kaçınan bir baba varsa ve bu nedenlerle kopuk bir iletişim varsa erkek çocuk da sorun çözme yönetiminin bu şekilde olduğunu öğrenir. Kendi kurmuş olduğu ailesinde de benzer davranışlar sergileyebilir. Kız çocuğu ise erkekleri güvenilmez, zarar verici bir cinsiyet olarak algılayabilir, adil dünyaya karşı olan temel güvenini yitirebilir. Babadan göremediği sevgi ve şefkati, kendinden yaşça büyük kişilerle duygusal ilişki kurarak sağlamaya yönelebilir."

Babanın tavrı hayatı şekillendiriyor

Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, dünyanın daha yaşanabilir olmasında ebeveynlerin büyük rolü olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Koruyan, kollayan, gücünü şiddet ile gösteren değil de sevgi ile perçinleyen bir babanın evlatları da kendi kuracakları yuvada benzerlerini gösterecektir. Diğer yandan baba ile kurulan sağlıklı ilişki, sağlıklı bir ruh halinin de getirisi olacaktır. Sadece çocukluk dönemi değil, yetişkinlikte de iletişimin kuvvetli olması birçok sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olmaktadır. Her zaman desteğini, varlığını hissettiren, koşulsuz sizi kabul edecek birinin olduğunu bilmek, olumsuzluklar içerisinde de babadan duyulacak olan 'yanındayım' kelimesinin ne kadar büyük anlam taşıdığını unutmamak gerekir."

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, ünlüleri ifşa etti Haber
Yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, ünlüleri ifşa etti
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz Haber
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok...
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Bingöl Deprem Karlıova
Şu an buradasınız: Baba ile kurulan sağlıklı ilişki tüm yaşama olumlu katkı sağlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:30:44. #1.14#
title