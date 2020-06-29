Baba ile kızının karşılıklı "yaralama" davasında karar
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Baba ile kızının karşılıklı "yaralama" davasında karar

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 21 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine, baba ve kızı hakkında karşılıklı "yaralama" suçundan açılan dava, karara bağlandı.

Baba ile kızının karşılıklı
29.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:04

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 21 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine, baba ve kızı hakkında karşılıklı "yaralama" suçundan açılan dava, karara bağlandı.

İstanbul l 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki sanık Muzaffer A. katıldı. Müşteki-sanık Tuğba A'yı ise avukatı Öykü Buse Aslan Alakuzu temsil etti.

Duruşmada söz alan Tuğba A'nın avukatı Öykü Buse Aslan Alakuzu, müvekkilin yatalak olan annesine bakma sorumluluğu üstelendiğini, kendisi ve ailesini savunduğunu ve şiddete maruz kaldığının video görüntülerinden anlaşılacağını söyledi.

Muzaffer A.'nın, silahtan sayılan eşya (kupa) ile kızı olan Tuğba A.'yı darp ettiğini ifade eden avukat Alakuzu, müvekkilinin eyleminin meşru müdafaa sayılmasını, baba Muzaffer A'nın ise cezalandırılmasını istedi.

Müşteki sanık Muzaffer A. da savunmasında, kızının kendisinin kafasına vurduğunu savunarak, "O bana vururken esas duruşta mı bekleseydim? Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Muzaffer A.'yı silahtan sayılan eşya ile öz kızına karşı haksız tahrik altında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, bu cezanın 2 yıl ertelenmesine hükmetti.

Müşteki sanık Tuğba A'yı da haksız tahrik altında babasına karşı "kasten yaralama" suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 3 ay 22 güne indirdi.

Mahkeme, Tuğba A. hakkında hükmün açıklanmasını ise geriye bırakılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Muzaffer A'nın, "çocuğuna karşı basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden 3 yıl 5 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede Tuğba A'nın da "babasına karşı basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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