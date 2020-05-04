Baba Filmi

Baba filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Baba filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yaşlılığın etkilerini gün geçtikçe daha çok hisseden bir adam, bu süreçte yanında olmaya çalışan kızının tüm yardımlarını reddeder. Hayatındaki değişen koşulları anlamaya çalışan adam bu süreçte sevdiklerinden, kendi zihninden hatta gerçekliğinden şüphe duymaya başlar.

Yönetmen: Florian Zeller

Senaryo: Florian Zeller, Christopher Hampton

Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Olivia Williams, Rufus Sewell, Evie Wray, Mark Gatiss, Imogen Poots, Ayesha Dharker

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Father

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 19.02.2021

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Kaynak: InterSinema.com