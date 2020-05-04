Baba Filmi
Baba filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Baba filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yaşlılığın etkilerini gün geçtikçe daha çok hisseden bir adam, bu süreçte yanında olmaya çalışan kızının tüm yardımlarını reddeder. Hayatındaki değişen koşulları anlamaya çalışan adam bu süreçte sevdiklerinden, kendi zihninden hatta gerçekliğinden şüphe duymaya başlar.
Yönetmen: Florian Zeller
Senaryo: Florian Zeller, Christopher Hampton
Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Olivia Williams, Rufus Sewell, Evie Wray, Mark Gatiss, Imogen Poots, Ayesha Dharker
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Father
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 19.02.2021
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Kaynak: InterSinema.com