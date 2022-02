Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 'Emin Saruhanlı' kimdir? Emin Saruhanlı karakterini kim canlandırıyor? Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında, nereli?

BABA 'EMİN SARUHANLI' KİMDİR?

EMİN SARUHANLI (HALUK BİLGİNER)

Mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir adam. Gençliğinde açtığı küçük bir bakkal dükkanından başlayarak adım adım toptancılığa kadar büyütür işini. Sevilen, saygı duyulan, güvenilir, sözünün eri bir baba.

EMİN SARUHANLI KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Baba dizisinde Emin Saruhanlı karakterini "Haluk Bilginer" canlandırmaktadır.

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Nihat Haluk Bilginer (d. 5 Haziran 1954; İzmir), Türk oyuncu ve yönetmendir.

Sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında yaptığı çalışmalarla birçok ödülün sahibi olan oyuncu, 1990 yılında Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer almış ve 1996'da Zuhal Olcay'la birlikte Oyun Atölyesi'ni kurmuştur. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

5 Haziran 1954'te İzmir'in Seferihisar ilçesinde doğdu. Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer'in çocukluğu İzmir'de geçti, İzmir Türk Koleji'nde eğitim gördü. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve oyuncu Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End'de Ken Hill'in) Phantom of the Opera.

1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu'nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi.

1992'de Zuhal Olcay ile evlendi. Çift, birlikte Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde rol aldı. Bilginer, 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene" ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan Sıcağı Sıcağına'yı sundu.

Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, bir tiyatro salonu sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı; 1996'da çıkan yangından sonra 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. Çift, 2004 yılında boşandı.

2006 yılında müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Bilginer'in bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. Çift, 2012 yılında boşandı.

Bilginer, 1997, 2005 ve 2006 Afife Tiyatro Ödülleri'nde sırasıyla Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Histeri), Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu (Cimri), Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu (Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü) Ödüllerine değer görüldü.

Neredesin Firuze filmindeki rolü ile 9. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Oyuncu Ödülü'ne, 2014 yılında Kış Uykusu filminde canlandırdığı Aydın karakteri ile 10. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 2018'de yayımlanan Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu rolü ile Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü dahil bir çok ödül kazandı. Şahsiyet'in yanı sıra bir çok Türk dizisinde başrol oynadı.

