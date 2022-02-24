Baba dizisinde Münevver kimdir? Bihter Dinçel kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler? SHOW TV Baba Münevver gerçek adı nedir?

Baba dizisi perşembe akşamları Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin çekim yapıldığı mekanlar merak ediliyor. Peki, Baba dizisinde Münevver kimdir? Bihter Dinçel kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

BABA DİZİSİNDE MÜNEVVER KİMDİR?

Baba dizisinde Münevver rolünü canlandıran isim Bihter Dinçel'dir.

BİHTER DİNÇEL KİMDİR?

Bihter Dinçel, 12 Mart 1982 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Bihter Özdemir Dinçel'dir. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezundur. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda 5 yıl boyunca görev almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez Dudaktan Kalbe adlı dizi ile çıkan Bihter Dinçel, 2008 yılında usta tiyatrocu Savaş Dinçel'in sahne tasarımcısı olan oğlu Barış Dinçel ile evlenmiştir. Bihter Dinçel'in bu evliliğinden Yağmur Ali isminde bir oğlu vardır.

Avrupa Yakası, Dudaktan Kalbe, Gizli Dünyalar, Karamel, Kollama, Geniş Aile, Haneler, Sıkı Dostlar, Vay Arkadaş, Ali Ayşe'yi Seviyor, Gurbette Aşk, Kertenkele, Mutlak Adalet, Beyaz Gece, Eğlendirme Dairesi, Bana Sevmeyi Anlat, Bir Şey Değilim, Ailecek Şaşkınız ve Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol aldı.

Bihter Dinçel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (TV Dizisi)

2 0 18 – Tehlikeli Karım (Hande) (TV Dizisi)

18 – Tehlikeli Karım (Hande) (TV Dizisi) 2018 – Ailecek Şaşkınız (Betül) (Sinema Filmi)

2016 – Bir Şey Değilim (Sinema Filmi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Suzan) (TV Dizisi)

2015 – Geniş Aile Yapıştır (Nazan) (Sinema Filmi)

2015 – Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Suzan) (Tv Dizisi)

2014-2016 – Kertenkele (Hale) (TV Dizisi)

2014 – Mutlak Adalet (Bahar) (Sinema Filmi)

2014 – Galip Derviş (Yasemin Çelen) (TV Dizisi)

2014 – Gurbette Aşk (TV Dizisi)

2013 – Ali Ayşe'yi Seviyor (Gülnihal)

2010 – Vay Arkadaş (Narin) (Sinema Filmi)

2009 – Sıkı Dostlar (Jale) (TV Dizisi)

2009 – Geniş Aile (Nazan) (TV Dizisi)

2009 – Haneler (Bihter) (TV Dizisi)

2004-2009 – Avrupa Yakası (Zeynep) (TV Dizisi)

2008 – Kollama (Feyza) (TV Dizisi)

2008 – Hanımın Gecekondusu (Halime)

2008 – Karamel (Nesrin) (TV Dizisi)

2004 – Gizli Dünyalar (TV Dizisi)

2004 – Dudaktan Kalbe (Makbule) (TV Dizisi)

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