Baba dizisi hangi gün, bu akşam var mı? 1 Mart Baba yeni bölüm var mı? Baba yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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Baba dizisi hangi gün, bu akşam var mı? 1 Mart Baba yeni bölüm var mı? Baba yeni bölümde neler olacak?

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Baba dizisi hangi gün, bu akşam var mı? 1 Mart Baba yeni bölüm var mı? Baba yeni bölümde neler olacak?

Baba bugün var mı? Ekranların sevilen dizisi Baba bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merak edildi. Peki, Bu akşam Baba var mı, yok mu? 1 Mart Baba yeni bölüm olacak mı? Baba yeni bölümde neler olacak? Baba son bölümde neler oldu? Baba dizisi hangi gün? Baba yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba yeni bölüm fragmanı izle! Haberimizde...

Baba bu akşam var mı merak ediliyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Baba dizisi hangi gün, bu akşam var mı? Baba bugün var mı? Baba yeni bölüm neden yok? 1 Mart Baba yeni bölüm var mı? Baba yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Baba dizisi her hafta Salı günü akşam saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de.

Baba dizisi bu akşam 20.00'da yeni bölümüyle Show TV'de.

  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Baba
  • 23:15 Baba
  • 02:00 Oğlum
  • 04:15 Aşk Laftan Anlamaz

Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

Baba 2. Bölümünde; Saruhanlı ailesinin İstanbul'daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş'te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam'ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin'in verdiği karar, Kadir'in hayatını bir kez daha değiştirecektir.

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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