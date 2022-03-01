Baba dizisi hangi gün, bu akşam var mı? 1 Mart Baba yeni bölüm var mı? Baba yeni bölümde neler olacak?

Baba bu akşam var mı merak ediliyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Baba dizisi hangi gün, bu akşam var mı? Baba bugün var mı? Baba yeni bölüm neden yok? 1 Mart Baba yeni bölüm var mı? Baba yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

BABA DİZİSİ HANGİ GÜN?

Baba dizisi her hafta Salı günü akşam saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de.

BABA BU AKŞAM VAR MI?

Baba dizisi bu akşam 20.00'da yeni bölümüyle Show TV'de.

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

23:15 Baba

02:00 Oğlum

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba 2. Bölümünde; Saruhanlı ailesinin İstanbul'daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş'te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam'ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin'in verdiği karar, Kadir'in hayatını bir kez daha değiştirecektir.

BABA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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