Baba dizisi hangi gün, bu akşam var mı? 1 Mart Baba yeni bölüm var mı? Baba yeni bölümde neler olacak?
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Baba bugün var mı? Ekranların sevilen dizisi Baba bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merak edildi. Peki, Bu akşam Baba var mı, yok mu? 1 Mart Baba yeni bölüm olacak mı? Baba yeni bölümde neler olacak? Baba son bölümde neler oldu? Baba dizisi hangi gün? Baba yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba yeni bölüm fragmanı izle! Haberimizde...
Baba bu akşam var mı merak ediliyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Baba dizisi hangi gün, bu akşam var mı? Baba bugün var mı? Baba yeni bölüm neden yok? 1 Mart Baba yeni bölüm var mı? Baba yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Baba dizisi her hafta Salı günü akşam saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de.
Baba dizisi bu akşam 20.00'da yeni bölümüyle Show TV'de.
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
- 23:15 Baba
- 02:00 Oğlum
- 04:15 Aşk Laftan Anlamaz
Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
Baba 2. Bölümünde; Saruhanlı ailesinin İstanbul'daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş'te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam'ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin'in verdiği karar, Kadir'in hayatını bir kez daha değiştirecektir.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı