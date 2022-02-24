Baba dizisi gerçek mi? SHOW TV Baba dizisi uyarlama mı, hikayesi alıntı mı, kitaptan mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baba dizisi gerçek mi? SHOW TV Baba dizisi uyarlama mı, hikayesi alıntı mı, kitaptan mı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Baba dizisi gerçek mi? SHOW TV Baba dizisi uyarlama mı, hikayesi alıntı mı, kitaptan mı?

Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Baba dizisi gerçek mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaşacağı dizinin hikayesinin uyarlama olup olmadığı ve gerçek bir hikayeden alınma olup olmadığı araştırılıyor. SHOW TV'de yayınlanan Baba dizisi uyarlama mı, hikayesi alıntı mı, kitaptan mı?

Baba dizisi gerçek mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Show TV'nin yeni dizisi Baba, ekrana geldiği ilk günden itibaren beğeni topladı. Dizinin ilk bölümü yayınlanırken gerek dizinin konusu gerek oyuncuları gerekse konusunun uyarlama mı yoksa gerçek mi olduğuna ilişkin aramalar yapılıyor. Peki Baba dizisi uyarlama mı? Baba dizisi gerçek mi? SHOW TV Baba dizisi uyarlama mı, hikayesi alıntı mı, kitaptan mı?

Dizide ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir babadır. Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olacaktır. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirecektir.

Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalacaktır.

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini konu alınıyor. Dizinin hikayesi uyarlama değil fakat gerçek hikaye olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Dizinin senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Ekin Atalar kaleme alıyor.

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Haberler.com - Gündem

Show Tv, Baba, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title