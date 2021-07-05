Baba-Çocuk ve Dede-Torun kampları başlıyor

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Baba-Çocuk ve Dede-Torun kampları başlıyor

Baba-Çocuk ve Dede-Torun kampları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Baba-Oğul kampı Macera Park'ta başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Baba-Oğul kampı Macera Park'ta başlıyor. Bu yıl 'Kuşaklar Farklı Hedefler Aynı' ilkesiyle benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Büyükşehir, Dede-Torun kampı ile yaşam boyu hatırlayacakları bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Başvuruların başladığı kampın ilk etabı ise 9-10 Temmuz tarihlerinde olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çocukların doğa sevgisini geliştirmek ve artırmak adına düzenlediği kamp etkinliklerine başlıyor. Daha önce Baba-Çocuk kampı ile büyük beğeni toplayan etkinliğe bu yıl 'Kuşaklar Farklı Hedefler Aynı' ilkesiyle Dede-Torun kampı da ekleniyor. Çocuklar için doğa ile iç içe olacakları, açık hava sinema etkinliği, doğa yürüyüşleri, kamp ateşinde sohbet, macera parkurları ve diğer birçok sürprizlerin olacağı etkinliğin adresi ise Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı olacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Baba-Çocuk kampımızın yanı sıra bu yıl farklı kuşakları bir araya getirmeyi düşündük ve Dede-Torun kampı da düzenlemeyi planladık. Bu kamplarımız sayesinde kuşaklar arasından uzaklaşmanın önüne geçerek kuşakları birbirine yakınlaştırmayı amaçlıyoruz. Baba-Çocuk kampımızın başvuru tarihi 5-8 Temmuz arasında olacak ve 9-10 Temmuz tarihlerinde kampımız gerçekleştirilecek. Dede-Torun kampımızın başvuru tarihi ise 26-29 Temmuz olup 30-31 Temmuz tarihlerinde kampımız gerçekleştirilecek. Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0264 221 40 60 no'lu telefondan Macera Park'a ulaşarak bilgi alabilirler. Tüm hemşerilerimiz davetlidir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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