Samsun'da Halide Edip Adıvar Anaokulu'nda "Baba Bana Mesleğini Tanıtır mısın?" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polisler, öğrencilere polisin görevlerini anlattı.

Okulun öğretmenlerinden Duriye Dalsuna tarafından 3 yıldır yürütülen proje, çocukların hem meslekleri öğrenmelerini hem de babaları ile keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'nda görevli polis memuru Orhan Sandıkçı'nın kızının bulunduğu sınıfın konuğu Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri oldu. Ekipler, çocuklara polisin görevleri konusunda bilgi verdi.

Okul müdürü Sema Ateş, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklarda yaparak, yaşayarak öğrenmenin çok daha kalıcı olduğunu ve babalar tarafından da projenin çok sevildiğini söyledi.