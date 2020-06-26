Baba akıma kapıldı, 3 aylık Masal ile birlikte 3 çocuk yetim kaldı
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Baba akıma kapıldı, 3 aylık Masal ile birlikte 3 çocuk yetim kaldı

Baba akıma kapıldı, 3 aylık Masal ile birlikte 3 çocuk yetim kaldı Adana'da bir evin dış boyasını yaparken fırçanın sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybeden işçinin eşi, biri 3 aylık 3 çocuğuyla birlikte çaresiz kaldı Dilara Kocabaş, eşinin 100 lira...

26.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:58

Baba akıma kapıldı, 3 aylık Masal ile birlikte 3 çocuk yetim kaldı

Adana'da bir evin dış boyasını yaparken fırçanın sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybeden işçinin eşi, biri 3 aylık 3 çocuğuyla birlikte çaresiz kaldı

Dilara Kocabaş, eşinin 100 lira yevmiye ile çalıştığını sigortasının da olmadığını söyleyerek 3 çocukla ne yapacağını bilmediğini söyledi

ADANA - Adana'da bir evin dış boyasını yaparken fırçanın metal sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybeden işçinin eşi, biri 3 aylık 3 çocuğuyla birlikte çaresiz kaldı. Dilara Kocabaş, eşinin 100 lira yevmiye ile çalıştığını sigortasının da olmadığını söyleyerek "3 çocukla ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Kavaklı Mahallesinde 3 çocuk babası Serkan Kocabaş hafta sonu ve Babalar Günü olmasına rağmen iki katlı evin dış duvarını boyamak için işe gitti. Bir süre elindeki fırça ile evin duvarını damdan boyayan Kocabaş'ın kullandığı fırçanın metal sapı, evin hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kocabaş akıma kapıldı. Kocabaş'ı fark eden vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocabaş'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

En küçüğü 3 aylık 3 çocuk yetim kaldı

Bu arada Kocabaş'ın, 6 yıl önce Dilara Kocabaş ile evlendiği bu evlilikten Eyüpcan Serkan ve henüz 3 aylık olan Masal ismini verdiği çocukları olduğu öğrenildi. Dilara Kocabaş, eşinin sigortasız çalıştığını o gün babalar günü olmasına rağmen 100 lira yevmiye kazanmak için işe gittiğini belirterek, "İşe gitmişti boya yaparken elektrik akımına kapılmış. Sigortası yoktu yapmamışlar. O tellerin evlere bu kadar yakın olmaması gerekiyordu. Pazar günü arkadaş aracılığıyla işe gitmişti. 'Hemen gider dönerim' dedi ama bir daha gelemedi" dedi.

Kocabaş 3 çocukla ortada kaldığını ve hiç bir gelirinin olmadığını belirterek, "3 çocuğum var biri daha yeni oldu üç aylık. Bundan sonra ne yapacağımı bende bilmiyorum. Eşimin herhangi bir birikimi yoktu, benimde eşimden başka bir şeyim yoktu her şeyim oydu. Hiçbir şeyim yok. Bundan sonra nasıl geçineceğim bilmiyorum.

Baba akıma kapıldı, 3 aylık Masal ile birlikte 3 çocuk yetim kaldı

Kaynak: İHA

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