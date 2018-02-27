Bab'ın Kurtarılmasının Birinci Yılı Kutlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinin özgürleştirilmesinin birinci yılı dolayısıyla Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer katılımıyla ilçede açılışlar ve etkinlikler gerçekleştirildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2016'da ilçeyi DEAŞ terör örgütünden kurtarmasının 1. yıldönümü vesilesiyle Bab merkezinde bazı etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere katılan Bab İlçesi Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman, burada yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilçede hayatın normale döndüğünü ve DEAŞ tarafından evlerinden edilen çok sayıda ailenin ilçeye gelerek güvenle yaşamlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bazı ÖSO komutanlarının da yer aldığı etkinlikte harekatı ve ilçenin kurtuluşunu anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kutlama çerçevesinde ilçe merkezinde böbrek hastaları için kurulan diyaliz merkezinin yanı sıra Türkiye tarafından restorasyonu tamamlanan bir ilkokul ile park törenle hizmete açıldı.