Bab'da terör saldırısı: 1 ölü
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Bab'da terör saldırısı: 1 ölü

Bab'da terör saldırısı: 1 ölü
05.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:26

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce araca yerleştirildiği değerlendirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce araca yerleştirildiği değerlendirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi.

Patlamanın ardından araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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