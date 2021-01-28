STK temsilcileri için plaket töreni düzenlendi
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STK temsilcileri için plaket töreni düzenlendi

28.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:09

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde Yerel Meclis tarafından Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal'ın katılımıyla sivil toplum kuruluşları temsilcileri için plaket töreni düzenledi.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde Yerel Meclis tarafından Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal'ın katılımıyla sivil toplum kuruluşları temsilcileri için plaket töreni düzenledi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'daki Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin desteğiyle kurulan Bab Yerel Meclisinin düzenlediği programda, STK temsilcileri bir araya geldi.

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Bab Yerel Meclis Başkanı Heysem Şehabi, STK temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Alkal, törende yaptığı konuşmada, STK temsilcilerine bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesinde gereken hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür etti.

Alkal ve Şehabi, STK temsilcilerine plaketleri takdim etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bab Yerel Meclisi yardımlar sorumlusu Ahmet Şehabi, "Yerel meclisi olarak, 2020 yılında Bab halkından desteklerini esirgemeyen STK'lar için plaket töreni düzenledik." dedi

Yardım kuruluşlarının bölgede çalışmalarına devam etmeleri ve 2020 yılını değerlendirme amaçlı sertifika töreninin düzenlendiğini belirten Şehabi, Bab halkı olarak bölgede çalışma yapan hayır kurumlarına ve derneklerine teşekkür etti.

Törene İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Sosyal Destek Derneği, Adalet Derneği, Bir Dünya Çocuk Derneği, El Bunyan El Marsusu Derneği, Tekaful Alhayır Derneği, İnsani Beşair Derneği, İslamic Relief, SRD Derneği, El Bir ve Altakva Derneği, Suriye Yardım Derneği, SEMA Derneği, Qatar Charity, Hayır Konvoylar Derneği, Sınırsız Rahmet Derneği ve Zeytin Dalı Derneği temsilcileri katıldı.

STK temsilcileri için plaket töreni düzenlendi
STK temsilcileri için plaket töreni düzenlendi
STK temsilcileri için plaket töreni düzenlendi
STK temsilcileri için plaket töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bathiş

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