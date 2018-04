Bab, Afrin Fark Etmez Her Zaman Her Yerde Göreve Hazırız"

ZEKERİYA KARADAVUT - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Günaydın, tedavisinin ardından silah arkadaşlarının yanına dönmek için gün sayıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Şeyh Horoz mevkisindeki çatışmalarda yakınına bomba düşmesi sonucu dizinden yaralanan 26 yaşındaki Günaydın, Kilis ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Kırıkkale'deki evinde dinleniyor.

Yakınları, komşuları ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Kars Sarıkamış'ta görev yaptığını ancak kaydırma birlik oldukları için Zeytin Dalı Harekatı'na katıldıklarını anlatan Günaydın, "Afrin bölgesinde köyleri temizliyorduk. 9 Şubat'ta çatışmaya girdik. Karşı köyden saldırılar oldu. Bombanın yakınımızda patlaması sonucunda sağ dizimden yaralandım. Aynı patlamada 5 silah arkadaşım da yaralandı." dedi.

"Bize gazi olmak düştü, mutluyum, gururluyum"

Afrin'in alındığını hastanede televizyondan duyduğunu ve çok gururlandığını vurgulayan Günaydın, "Keşke o günleri ben de görebilseydim, arkadaşlarımın yanında olabilseydim." diye konuştu.

Günaydın, şöyle devam etti:

"Ama takdiri ilahi. Bize gazi olmak düştü, mutluyum, gururluyum. Arkadaşlarımla telefonda konuşuyorum. Afrin'i temizliyorlar. Allah'a şükür Afrin merkezde huzur sağlandı. İnşallah en kısa zamanda iyileşip arkadaşlarımın yanına, görevime devam edeceğim. Çanakkale Savaşı'nda destan yazan 57. Alay'ın torunu olarak bugün 57. Dağ Komando Taburu da hala destan yazmaya devam ediyor. Dedelerimize yakışır birer torun olmaya çalışıyoruz. Son nefesine kadar şehit olmuş bir alayın devamında görev almak çok gurur verici. En kısa zamanda iyileşip silah arkadaşlarımın yanına gitmeyi düşünüyorum."

Günaydın, harekat kapsamında aldıkları köylerdeki Suriyeli vatandaşlardan her zaman destek gördüklerini, Türkiye'nin onlara yardım eli uzattığını bildiklerini aktardı.

"Büyük bir titizlikle yürüttük operasyonu"

Suriyelilerin yüzündeki mutluluğu gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu ifade eden Gökhan Günaydın, şunları kaydetti:

"Operasyon kapsamında vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmadık. Büyük bir titizlikle yürüttük operasyonu. Vatandaşların huzurunu, mutluluğunu temin etmek için elimizden geleni yaptık. El Bab, Afrin fark etmez her zaman her yerde göreve hazırız. Vatan bir bütündür bölünemez. Bölmeye çalışanlara da hiçbir şekilde tolerans tanımayız. Kesinlikle izin vermeyiz. Vatan için değil bacağım canımı bile seve seve veririm. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devletle kendilerini eş değer görmesinler her zaman zararlı kendileri çıkar."

Günaydın, dualarıyla kendilerine her zaman destek olan tüm annelere, babalara teşekkür etti.