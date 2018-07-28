Beşiktaş'ın B36 Torshavn Maçı Biletleri Pazartesi Satışa Çıkacak

Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor. Siyah-beyazlılar sezonun ilk resmi maçında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile deplasmanda karşı karşıya gelip karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada oynayacağı ilk karşılaşmada, B36 Torshavn ile rövanşta karşı karşıya gelecek.

BİLETLER PAZARTESİ GÜNÜ SATIŞA ÇIKIYOR

Beşiktaş, bu maçın biletlerinin Pazartesi günü satışa çıkacağını açıklarken, bilet fiyatlarının 90 TL ile 800 TL arasında olduğu ifade edildi. 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş-B36 Torshavn maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori 245 TL

2. Kategori 225 TL

3. Kategori 205 TL

4. Kategori 195 TL

5. Kategori 165 TL

6. Kategori 150 TL

7. Kategori 100 TL

8. Kategori 90 TL

VIP: 680 TL

1903 A-E: 680 TL

1903 B-D: 750 TL

1903 C: 800 TL